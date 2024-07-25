العالم اليوم - تراجع معظم بورصات الخليج مع هبوط الأسهم العالمية والنفط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 07:25 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الخميس، مقتفية أثر الأسهم العالمية وتراجع أسعار النفط لكن بعض البورصات لاقت دعما من نتائج الشركات الإيجابية في الربع الثاني.

وخسر مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" 0.5 بالمئة مع تكبد أسواق الأسهم خسائر بالغة بقيمة تريليونات الدولارات بفعل تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، مما أدى إلى لجوء المستثمرين إلى الأصول التقليدية الآمنة.

تحركات الأسعار

انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.6 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 1.2 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفزة للأسواق المالية في منطقة الخليج بفعل دلائل حول ضعف الطلب والاستهلاك في الصين والتي كان تأثيرها أقوى من بيانات أظهرت تراجعا كبيرا في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات حكومية صينية، تتجه واردات النفط وكميات الخام المستهلكة في مصافي التكرير هذا العام إلى الانخفاض مقارنة بعام 2023 بسبب انخفاض الطلب على الوقود وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر تجارية وبيانات شحن أن المملكة العربية السعودية استوردت زيت وقود من الكويت في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عامين لتلبية الطلب على الكهرباء في ذروة الصيف بينما تراجعت إمدادات زيت الوقود المخفضة من روسيا للمملكة.

وخسر المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع تراجع بنك قطر الإسلامي واحد بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4 بالمئة.

وتقدم سهم بنك دبي التجاري بأكثر من ثلاثة بالمئة بعد يوم من إعلان البنك عن ارتفاع حاد في صافي الربح ربع السنوي.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم مجموعة إنترناشيونال القابضة بنسبة واحد بالمئة، في حين ارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.2 بالمئة بعد الإعلان عن صافي ربح ربع سنوي بلغ 1.58 مليار درهم (430 مليون دولار)، بزيادة 29 بالمئة على أساس سنوي.