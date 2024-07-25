العالم اليوم - العراق يختار شركات أجنبية لتنفيذ مشروع مترو بغداد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 07:25 مساءً - قال العراق، الخميس، إنه اختار شركتي "سيسترا" و"إس.إن.سي.في" الفرنسيتين وشركات "ألستوم" و"تالجو" و"سينر" الإسبانية وعددا من شركات الإنشاءات التركية، فضلا عن دويتشه بنك الألماني، لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع قطارات الأنفاق بالعاصمة "مترو بغداد".

ووضعت خطط مشروع قطارات الأنفاق في العاصمة العراقية لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي لكنها تأجلت بسبب سنوات من الحرب والعقوبات الدولية.

وسيكون المشروع هو الأول من نوعه في العراق إذا تم تنفيذه.

وقال ناصر الأسدي مستشار رئيس الوزراء لرويترز إن المشروع تبلغ تكلفته التقديرية 18 مليار دولار.

وسيغطي مسافة طولها 148 كيلومترا مقسمة على سبعة خطوط و64 محطة مترو.

وأضاف أن من المتوقع اكتمال المشروع في غضون أربعة أعوام.

يعتمد أغلب المتوجهين إلى أعمالهم في بغداد على سيارات الأجرة والحافلات في التنقل، وغالبا ما يستغرق قطع المسافات القصيرة ساعات بسبب التكدس المروري.