نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والدة أسير فلسطيني محرر تفشل في تحديد هوية ابنها في مشهد صادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مؤثرة للحظة استقبال أم لابنها الذي أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية، دون أن تتمكن من التعرف عليه للاختلاف الكبير في مظهره وفقدانه الوزن.

وأوضحت مواقع أن الأسير المحرر يدعى حمزة الصيفي.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة محاولته عناق والدته، بعد الإفراج عنه، فيما أصيبت الأم بالدهشة، بسبب تغير ملامحه بالكامل، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وقامت بسؤاله "أنت حمزة؟".

وبعد إصرار الشاب على معانقة والدته، دخلت الأم في نوبة من البكاء، بسبب سوء حالته في السجون الإسرائيلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قديمة له، قبل اعتقاله، وهو بكامل صحته، مقارنة مع الحالة الصعبة التي ظهر عليها.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الصيفي من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم (جنوب)، أفرج عنه يوم الخميس بعد عامين من الاعتقال الإداري (دون تهمة).