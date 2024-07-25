نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأمن القومي التركي يصدر بيانًا عن سوريا وأوكرانيا وإسرائيل وعدد من الملفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مراسل RT إن مجلس الأمن القومي التركي أصدر مساء يوم الخميس بيانا عن سوريا عقب انتهاء اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأفاد مراسلنا بأن مجلس الأمن القومي أكد في بيانه أنه يجب تطهير سوريا من المنظمات الإرهابية الانفصالية.

وشدد على أن تطهير الأراضي السورية من الإرهاب الانفصالي سيضمن بالدرجة الأولى مصالح سوريا وبقاءها.

وأكد المجلس على أنه في عملية حل القضايا، سيستمر دعم التوصل إلى توافق اجتماعي حقيقي يشمل جميع الأطراف في سوريا، وأنه لن يسمح بمحاولات الفتنة والاستفزازات التي تستهدف الصداقة القديمة بين الشعبين التركي والسوري.

وذكر في البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والجهود الديبلوماسية الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك حاجة لزيادة الجهود الصادقة المتعددة الأطراف لإحلال السلام العادل والدائم قبل أن تتصاعد الحرب في أوكرانيا وتمتد إلى المنطقة.

وفي ما يلي أهم ما جاء في بيان مجلس الأمن القومي التركي:

- مكافحة الإرهاب

نشير بوضوح إلى أن جهودنا المتزايدة في مكافحة الإرهاب ستوفر أساسا متينا لحل القضايا الأمنية المشتركة بالتعاون الصادق من دول المنطقة، وستقدم مساهمة دائمة في الحفاظ على سيادة وسلامة الأراضي والازدهار لجيراننا العراق وسوريا.

تمت مناقشة العمليات التي تم تنفيذها بكل عزيمة وإصرار ونجاح في الداخل والخارج ضد كافة أنواع التهديدات والمخاطر التي تهدد وحدتنا الوطنية وتضامننا وبقائنا وخاصة تنظيمات "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" و"جماعة غولن" وتنظيم "داعش".

تم تقييم المرحلة التي وصلت إليها المعركة ضد منظمة غولن منفذة خيانة 15 يوليو (المحاولة الانقلابية في تركيا) والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

تم التأكيد بالاجتماع على التصميم الثابت لدى أنقرة على التدمير الكامل للمنظمة الإرهابية التي تلجأ إلى جميع أنواع الأعمال الشنيعة بتوجيه من "الجماعات المعادية لتركيا"، وتحاول تبرير نفسها تحت ستار الإيذاء.

- الحرب على غزة

على الإدارة الإسرائيلية التي أعلنت صراحة أنها لا علاقة لها بسيادة القانون والقيم الإنسانية من خلال المجازر التي ارتكبتها رغم تزايد ردود الفعل من المجتمع الدولي، أن توقف المجازر دون تأخير ونذكر مرة أخرى أنه إذا لم يحدث ذلك فقد يؤدي الأمر إلى اندلاع دوامة من العنف قد تمتد أولا إلى المناطق المجاورة ثم إلى المنطقة بأكملها.

- قبرص واليونان

بفضل عملية السلام القبرصية (العملية العسكرية التي نفذتها تركيا في قبرص في سبعينيات القرن الماضي) في إطار الاتفاقيات الدولية وكدولة ضامنة، ساد جو السلام والهدوء والثقة في جميع أنحاء الجزيرة لمدة نصف قرن، ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك شرعية هذه العملية ونجاحها.

نؤكد على موقفنا الحازم تجاه إنهاء القضية القبرصية التي هي قضيتنا الوطنية على أساس "حل الدولتين" انطلاقا من "المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي"، والاعتراف بالقبارصة الأتراك وبما يكفل الحفاظ على الجمهورية التركية لشمال قبرص كعضو متساو في المجتمع الدولي.

تم بالاجتماع التأكيد على أنه لا يجب إساءة استخدام "نهجنا البناء" الذي يعطي الأولوية للحوار بخصوص القضايا في بحر إيجا بين تركيا واليونان، وفي البحر الأبيض المتوسط.

نؤكد بأننا سنستمر في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا ومنفعتنا في مواجهة الممارسات غير المحسوبة والتي تساهم بزيادة التوتر.

- الدول الإفريقية