العالم اليوم - باوستيل الصينية ستزيد استثماراتها في ألواح الفولاذ بالسعودية

انتم الان تتابعون خبر باوستيل الصينية ستزيد استثماراتها في ألواح الفولاذ بالسعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 08:22 مساءً - قالت شركة باوشان للحديد والصلب (باوستيل)، أكبر شركة صينية مدرجة في البورصة للحديد والصلب، الخميس، إنها ستزيد استثماراتها في مشروع مشترك لتصنيع ألواح الفولاذ في السعودية إلى أكثر من المثل لتصل إلى مليار دولار ارتفاعا من نحو 437.5 مليون دولار.

ووقعت باوستيل، التابعة لمجموعة باوو الصينية للصلب أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، اتفاقيات في مايو مع شركة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس مشروع مشترك لتصنيع الألواح الفولاذية. وتمتلك باوستيل 50 بالمئة في المشروع المشترك بينما تبلغ حصة أرامكو السعودية 25 بالمئة بما يساوي أيضا حصة صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة. وقالت باوستيل في وثيقة منفصلة قدمتها إلى بورصة شنغهاي إنها ستقلص أيضا ضمانات الأصول الإضافية لتمويل المشروع المشترك إلى نحو 1.1 مليار دولار من 1.3 مليار دولار. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية المستهدفة للمشروع المشترك 2.5 مليون طن من الحديد المختزل المباشر و1.5 مليون طن من صفائح الفولاذ.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر باوستيل الصينية ستزيد استثماراتها في ألواح الفولاذ بالسعودية .. في رعاية الله وحفظة