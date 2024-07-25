العالم اليوم - اعتقال 6 أشخاص حاولوا "تعطيل" خطاب نتنياهو داخل الكونغرس

انتم الان تتابعون خبر اعتقال 6 أشخاص حاولوا "تعطيل" خطاب نتنياهو داخل الكونغرس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 08:22 مساءً - أعلنت شرطة الكابيتول، الأربعاء، أنه تم اعتقال 6 أشخاص كانوا حاضرين في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس، ووجهت إليهم اتهامات بعد "تعطيل" الخطاب من داخل قاعة المجلس.

وخلال تصفيق حار لنتنياهو في الكونغرس، كان العديد من المتظاهرين يعرضون قمصانا كتب عليها "أبرموا الصفقة الآن" تحث رئيس الوزراء الإسرائيلي على إتمام صفقة وقف إطلاق النار وعودة الرهائن. حسب موقع "أكسيوس".

وأوضح الموقع، أن جميع الضيوف الذين تم اعتقالهم هم من أفراد عائلات الرهائن الذين إما تحتجزهم حماس حاليا أو ماتوا في الأسر.

وقالت بريانا بورش، المتحدثة باسم شرطة الكابيتول: "قام خمسة أشخاص في معرض مجلس النواب بتعطيل الخطاب خلال الاجتماع المشترك".

وتابعت في بيان "تم إخراجهم جميعا على الفور من الجلسة واعتقالهم. إن تعطيل الكونجرس والتظاهر في مباني الكونجرس مخالف للقانون".

وقالت بورتش لموقع "أكسيوس" إن "هؤلاء الخمسة والضيف الإضافي اتهموا بموجب قانون واشنطن العاصمة الذي يجرم "الاستعراض أو التظاهر أو الاعتصام داخل أي من مباني الكابيتول".

وقال أحد أفراد أسرة رهينة: "بعد تسعة أشهر طويلة من الانتظار للتوصل إلى اتفاق لإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم، جئنا إلى الولايات المتحدة مع 40 عائلة رهينة أخرى للدعوة إلى صفقة ستعيد جميع الرهائن إلى وطنهم الآن".

وأضاف في بيان: "ارتدى البعض منا قميصا يدعو رئيس وزرائنا إلى إبرام هذه الصفقة أخيرًا، لأن هذه هي مسؤوليته. وبسبب هذه الإهانة، تم إخراجنا من معرض الزوار".