العالم اليوم - مفاجأة "بحث غوغل" من الرجل الذي حاول قتل ترامب

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة "بحث غوغل" من الرجل الذي حاول قتل ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 08:22 مساءً - قال كريس راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) للمشرعين الأربعاء إن الرجل الذي حاول قتل الرئيس السابق دونالد ترامب أجرى بحثا على الإنترنت عن كيفية اغتيال لي هارفي أوزوالد للرئيس السابق جون إف كينيدي.

وفي شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، قال راي إن توماس كروكس: "ركز بشدة على الرئيس ترامب وتجمعه الانتخابي" منذ السادس من يوليو تقريبا.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق جون إف كينيدي، تم اغتياله خلال موكب له في مدينة دالاس، عام 1963، بطلقة من قناص، زعم لاحقا أن اسمه لي هارفي أوزوالد.

وأطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاما) النار على ترامب من بندقية، بعد دقائق فقط على بدء الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي لانتخابات الرئاسة التحدّث خلال تجمّع في باتلر في بنسيلفانيا.

وقتل أحد قنّاصة جهاز الخدمة السريّة كروكس بعد 26 ثانية على إطلاقه أول ثماني طلقات.

وخلص محققون إلى أن كروكس الذي يقطن بلدة تقع على مسافة حوالي 80 كيلومترا عن باتلر تصرّف بمفرده ولم يتمكنوا من تحديد أي توجّهات فكرية أو سياسية قوية له.