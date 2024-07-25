نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة: اندلاع حريق في أكبر شركة تعدين ومعادن في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية باندلاع حريق واسع النطاق يوم الخميس في أكبر شركة للتعدين والمعادن في أوكرانيا، "أرسيلور ميتال كريفوي روغ"، نتيجة حريق نفط في محطة للطاقة الحرارية.

وقالت الصحيفة عبر قناتها على "تلغرام": "في كريفوي روغ، اندلع حريق واسع النطاق في أرسيلور، وحسبما أفاد شهود عيان في المؤسسة، وقع حريق نفط في المولد التوربيني لمحطة الطاقة الحرارية".

وأشارت "سترانا" إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في أنباء أولية.

وفي 23 يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "سترانا "عن إعلان حالة طوارئ في مصنع لفحم الكوك في كريفوي روغ وملأت سحب الدخان سماء المدينة.

يذكر أن "أرسيلور ميتال كريفوي روغ" هي أكبر مؤسسة للتعدين والمعادن في أوكرانيا، وتقع في مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك. ويشتمل عمل المؤسسة على إنتاج فحم الكوك والمواد الكيميائية، والتعدين والمعالجة، وتعدين المواد الخام في باطن الأرض، وإنتاج المعادن. وتعمل كجزء من شركة ArcelorMittal الدولية، أكبر مستثمر أجنبي في البلاد.

وتم تصميم قدرة المؤسسة لإنتاج سنوي يزيد عن ستة ملايين طن من الفولاذ، وأكثر من خمسة ملايين طن من المنتجات المدرفلة وأكثر من 5.5 مليون طن من الحديد الزهر.