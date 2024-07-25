نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيبينزيا يطلب من الأمم المتحدة تفسيرا "لرغبة" كييف بالبدء بالمفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو طلبت من أعضاء مجلس الأمن الدولي معرفة تفاصيل "رؤية" نظام كييف لحل النزاع.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أيها الزملاء، قبل أن يأتي إلينا "السائرون" مطالبين بتقييم التغيير المحتمل في خطاب زعيم نظام كييف "الذي تأخر موعده"، والذي يعاني من إخفاق تام على الجبهة، نطلب منكم معرفة تفاصيل "رؤيته"، ربما في الواقع لم يتغير شيء في تقييماته".

وكان وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا قد أعلن في محادثات مع نظيره الصيني في بكين وانغ يي "استعداد كييف ورغبتها بالتفاوض مع روسيا"، بعد حظر كييف أي تفاوض مع موسكو بموجب مرسوم أصدره فلاديمير زيلينسكي.

هذا وينتاب زيلينسكي القلق منذ انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعم الرئيسي له من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسط تخوفه من فوز سلفه دونالد ترامب الذي وعد أكثر من مرة بجلب كييف إلى طاولة التفاوض مع روسيا، وحل سريع لنزاع أوكرانيا إن عاد إلى السلطة.