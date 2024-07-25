نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حركة "فتح" تصف نتنياهو بـ" إرهابي كاذب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم حركة "فتح" منذر الحايك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثبت في كلمات عن أعداد ضحايا الحرب على غزة، بالكونجرس الأمريكي أنه إرهابي كاذب.

وقال الحايك: "نتنياهو يثبت بخطابه في الكونجرس الأمريكي أنه إرهابي كاذب عندما يتحدث عن أعداد الضحايا الأقل في حروب المدن وينفي وجود مجاعة ويصف الكيان بالدولة الديمقراطية الوحيدة، ويتحدى محكمة الجنايات الدولية وكل الأصوات التي تنادي بوقف العدوان بأنه مستمر بإبادة الشعب الفلسطيني بحجة القضاء على المقاومة".

وأضاف: "نتنياهو يحاول نشر رواية كاذبة ويبرر حرب الإبادة أمام العالم. نؤكد أن كل ما جاء في الخطاب عبارة عن هواجس وأحلام".

وشدد المتحدث باسم حركة "فتح" على أن "منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى هي الممثل الشرعي والوحيد وشعبنا هو الذي يحدد مصيره".

وقال نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء، إن "عدد الضحايا في حرب غزة هو الأقل في تاريخ حروب المدن"، مضيفا أن "إسرائيل أخرجت المدنيين من طريق الأذى خلال عمليتنا في رفح وفعليا لم نقتل أي مدني".

وفي ما يتعلق برؤيته بشأن "اليوم التالي" للحرب على غزة، قال إنه يسعى إلى قطاع غزة دون سلاح ودون تطرف"، وقال: "إسرائيل لن تسيطر على غزة، لكن يجب أن نحتفظ بالسيطرة الأمنية فيها لمنع تجدد التهديدات. غزة بحاجة إلى إدارة فلسطينية لا تسعى إلى تدمير إسرائيل".

وأضاف "لا ينبغي تربية جيل جديد من الفلسطينيين على كراهية إسرائيل. نزع السلاح واستئصال التطرف، تم تطبيق هذين المفهومين في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ووفرا عقودا من السلام؛ هذه هي رؤيتي بالنسبة لغزة".

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يخاطب فيها نتنياهو الكونجرس الأمريكي في رقم قياسي بالنسبة إلى زعيم أجنبي، وهو أمر عادة ما يكون مخصصا للقادة الذين يُجرون زيارات دولة، وسط ترجيحات بأن يكون خطاب نتنياهو موجها كذلك للداخل الإسرائيلي حيث يلاقي نتنياهو معارضة متصاعدة على خلفية إدارته للحرب.

واللافت أن نتنياهو ليس موجودا في واشنطن بدعوة من البيت الأبيض، بل بدعوة من القادة البرلمانيين الجمهوريين الذين انضم إليهم القادة الديمقراطيون على غير رغبة منهم، في ظل الخلاف بين نتنياهو والبيت الأبيض على خلفية الانتقادات العلنية التي وجهها نتنياهو لإدارة بايدن رغم الدعم المطلق الذي قدمته لإسرائيل خلال الحرب.