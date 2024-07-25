نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن خفض التصعيد الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإعلان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

ولفت إلى أن الاجراءات المتفق عليها من شأنها أن تخفف المعاناة الانسانية للشعب اليمني، وتخفض التصعيد وتحسن الظروف للأطراف لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي إن الاتفاقات قد تمثل خطوة مهمة نحو بناء الثقة إذا اظهر الطرف الحوثي الالتزام الواجب بخفض التصعيد، والنية الصادقة للانخراط في عملية سياسية، على أساس من المرجعيات الثلاث المعروفة، تقود إلى إنهاء الصراع اليمني المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.