نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر: قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر يوم الخميس قبول 3 ملفات ورفض ملفات 13 آخرين للترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.

وأفاد محمد شرفي بأنه تم قبول ملف ترشح عبد المجيد تبون حيث تم إيداع 482 ألفا و533 استمارة توقيعات فردية خاصة بالناخبين الموزعة عبر 58 ولاية والخارج.

وذكر أنه تم قبول 416 ألفا و320 استمارة ورفض 66 ألفا و213 استمارة.

وصرح بأنه تم إيداع 18 ألفا و600 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين الموزعة على 58 ولاية وبالخارج تم قبول 18095 منها ورفض 188 استمارة (ملغاة) و323 مكررة ملغاة.

وأضاف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات أنه تم قبول أوشيش يوسف عن "جبهة القوى الاشتراكية"، حيث تبين وجود 1257 استمارة تم قبول 1250 ورفض 7 منها.

كما تم قبول ملف حساني شريف حيث تم إيداع 87 ألفا و586 استمارة توقيعات فردية خاصة بالناخبين موزعة عبر 50 ولاية، تم قبول 79 ألفا و782 استمارة منها ورفض 9654.

كما تم إيداع 2021 استمارة خاصة بالمنتخبين لصالح المترشح عبد العالي شريف حساني موزعة عبر 50 ولاية، تم قبول 1986 منها ورفض 35 استمارة، فيما تم إلغاء استمارتين بالإضافة إلى 23 استمارة مكررة.