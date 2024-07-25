نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع عقد استثماري لإنشاء مدرسة عالمية بمكة تقدم فرصًا تعليمية عالية المستوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت جامعة أم القرى وشركة وادي مكة العقارية -الذراع الاستثماري للجامعة- وشركة جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية المحدودة اليوم، عقدًا استثماريًا لإنشاء مدرسة عالمية بالعابدية، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 25،924 ألف متر مربع؛ بهدف إنشاء وتشغيل فرع مدارس كورال العالمية في مدينة مكة المكرمة.​

وتهدف مدارس كورال العالمية في مكة المكرمة إلى توفير تعليم عالي الجودة، متوافق مع معايير التعليم العالمية، ضمن إطار المجتمع الإسلامي والثقافة العربية كما تسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي بتقديم فرص تعليمية عالية المستوى لسكان مكة، واستقطاب وتدريب الكوادر المحلية لتأهيل الكفاءات للعمل في مجال التعليم العالمي، وتطوير قادة المستقبل من الشباب القادرين على اكتشاف مهاراتهم وأهدافهم والسعي لتحقيقها.​

وتتمتع مدارس كورال بخبراتها في تقديم الخدمات التعليمية لمختلف المراحل الدراسية والفئات العمرية، واتباعها لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: تبدأ المرحلة الأولى في عام 1446هـ بتهيئة وتجهيز مبنى لمرحلة الروضات على مساحة 5000 متر مربع وتشمل المرحلة الثانية في عام 1447هـ بناء وتجهيز مبنى للمراحل الابتدائية على مساحة 5000 متر مربع، مع بدء تشغيل مرحلة الروضات بطاقة استيعابية لعدد 1200 طالب وطالبة.​

وتسعى شركة وادي مكة العقارية بالتعاون مع إدارة الاستثمار بجامعة أم القرى بوكالة الجامعة لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية، لطرح الفرص الاستثمارية النوعية برؤية واعدة ضمن مشروع الوادي الجديد، التي تسهم في رسم المحور التنموي في منطقة مكة المكرمة ورفع مستوى جودة الحياة بها