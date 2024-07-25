نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يؤكد بأن إسرائيل بحاجة لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى بسرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن "إسرائيل بحاجة لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى بسرعة".

وكان ترامب قد قال تعليقا على لقائه المرتقب مع نتنياهو: "أجندتي للسلام من خلال القوة ستثبت للعالم أن الحروب الرهيبة والمميتة يجب أن تنتهي".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب كلمته التي ألقاها أمام أعضاء الكونجرس في واشنطن.

وتناول نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس في وقت سابق، مسألة الأسرى والحرب على غزة. وقال إن "إسرائيل ستقاتل حتى تحقيق النصر"، مؤكدا أن الحرب تتواصل في غزة حتى عودة الأسرى الإسرائيليين وإلقاء حركة حماس السلاح.

هذا وذكرت صحيفة "بوليتيكو" يوم أمس أن عددا كبيرا من أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي قاطعوا خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.