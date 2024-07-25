العالم اليوم - ترامب: إذا اغتالتني إيران.. يجب محوها عن وجه الأرض

انتم الان تتابعون خبر ترامب: إذا اغتالتني إيران.. يجب محوها عن وجه الأرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يوليو 2024 11:22 مساءً - تطرق المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الخميس، إلى القضاء على إيران، خصم الولايات المتحدة، وذلك في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي استعاد فيه الأسلوب الناري الذي كان يعتمده إبان ولايته الرئاسية.

وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشال": "إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوما، آمل أن تطمس الولايات المتحدة إيران، أن تمحوها عن وجه الأرض. إذا لم يحصل ذلك سيعتبر قادة الولايات المتحدة جبناء وبلا شجاعة".

وأرفق ترامب التعليق بتسجيل فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتحدث فيه أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء على مخطط يستهدف ترامب يزعم أنه إيراني.

وفي الأسبوع الماضي أفادت وسائل إعلام أميركية بأن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، مؤكدة أن لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بتلقي سلطات أميركية معلومات بشأن خطة لطهران تستهدف الرئيس السابق، ما دفع إلى تعزيز الحماية الأمنية لترامب.

وقد بلغت العلاقات المتوترة بين واشنطن وإيران حافة الانفجار مع سعي طهران للانتقام لمقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في العام 2020، بأمر من ترامب الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي إنه "يتابع منذ سنوات تهديدات إيرانية تطلق ضد مسؤولين سابقين في إدارة ترامب".

وأعاد منشور ترامب إلى الأذهان واقعة مثيرة للجدل تعود للعام 2019 حين هدد خلال ولايته الرئاسية بـ"طمس" إيران إذا نفذت هجوما على "أي شيء أميركي".

وجاء ذلك بعدما قال مسؤولون إيرانيون إن الطريق إلى الدبلوماسية بين البلدين مغلق بشكل دائم بعد الرزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها ترامب.