نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: عدد ضحايا الانهيارات الأرضية في إثيوبيا قد يرتفع إلى 500 شخص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أن عدد الوفيات بعد الانهيارات الأرضية في منطقة جيزي جوفا في جنوب إثيوبيا قد يصل إلى 500 شخص.

وذكر التقرير أن عدد الضحايا بعد 3 انهيارات أرضية قد تجاوز 250 شخصا، وتم نقل 12 شخصا آخرين إلى المستشفيات. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مكان الحادث.

كما أكدت الأمم المتحدة ضرورة إجلاء أكثر من 15 ألف شخص بسبب خطر احتمال حدوث انهيارات أرضية جديدة.

وحدثت الانهيارات يوم الاثنين بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة جبلية بولاية جنوب إثيوبيا.

وتتعرض جنوب إثيوبيا للأمطار الموسمية القصيرة بين أبريل وأوائل مايو وتزداد شدتها في يوليو وأغسطس والتي تتسبب في فيضانات وانزلاقات طينية.