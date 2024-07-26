العالم اليوم - العراق.. استهداف قاعدة عين الأسد بـ 4 صواريخ

انتم الان تتابعون خبر العراق.. استهداف قاعدة عين الأسد بـ 4 صواريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 12:24 صباحاً - أفادت رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين بأن أربعة صواريخ من طراز كاتيوشا أُطلقت في وقت متأخر الخميس، على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تتمركز فيها قوات تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وذكر المصدران أن صاروخين سقطا داخل القاعدة، بينما سقط الاثنان الآخران في محيطها.

وأضافا أنه لم يتضح هل أسفرت الصواريخ عن سقوط قتلى أو جرحى أو خلفت أضرارا.

يأتي الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق، في ظل توتر إقليمي تغذيه الحرب في غزة، وتشديد لهجة الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تتبنى هذا النوع من الهجمات والتي علقت هجماتها لحد كبير خلال الأشهر الماضية، لهجتها ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

لكنها هددت بالانتقام في حال تعرض القوات الإسرائيلية لحزب الله اللبناني.