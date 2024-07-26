العالم اليوم - أميركا تقبض على قادة "واحدة من أعنف" عصابات المخدرات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 05:34 صباحاً - أعلنت السلطات الأميركية أنّ اثنين من كبار قادة كارتيل المخدرات المكسيكي "سينالوا"، أحدهما المؤسّس المشارك إسماعيل زامبادا غارسيا، أوقفا الخميس في تكساس.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إنّه "تمّ اليوم في إل باسو بولاية تكساس القبض علىإسماعيل زامبادا غارسيا الملقّب بـإل مايو، المؤسّس المشارك للكارتيل، و خواكين غوزمان لوبيز، أحد أبناء إل شابو المؤسّس المشارك الآخر".

ووصف الوزير هذا الكارتيل بأنّه "واحد من أعنف وأقوى منظمات تهريب المخدّرات في العالم".

كانت السلطات قد وضعت جائزة قدرها 20 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساعد في القبض على الرجلين.