موعد انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اليوم الجمعة

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع العالم بشغف إلى انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اليوم الجمعة، حيث تعد هذه المناسبة الرياضية الكبرى تجمعًا عالميًا فريدًا يجمع بين الرياضيين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم.

تستعد العاصمة الفرنسية لتقديم حفل افتتاح استثنائي يُقام لأول مرة على نهر السين، ليشكل تجربة فريدة في تاريخ الأولمبياد. مع مشاركة ضخمة من الرياضيين يمثلون عشرات الللجان الأولمبية، ستشهد باريس اليوم حدثًا رياضيًا وفنيًا مميزًا يعكس روح التضامن والتنافس الرياضي النزيه.

بمشاركة 10 آلاف و500 رياضي، من 206 لجان أولمبية وطنية، تشهد الأولمبياد الصيفية 2024، منافسات في 32 رياضة أولمبية.

موعد انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة 7.30 مساء بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت جرينتش) ويستمر نحو ثلاث ساعات و45 دقيقة.

فوق نهر السين

لن يقام حفل افتتاح الأولمبياد في أحد الملاعب لأول مرة وعوضًا عن ذلك، سيقل نحو 85 قاربًا قرابة سبعة آلاف رياضي في عرض عائم بطول ستة كيلومترات في نهر السين في قلب باريس.

وينطلق الموكب من جسر أوسترليتز مرورا بكاتدرائية نوتردام إلى أن يصل بالقرب من برج إيفل بعد المرور تحت جسور وبوابات بينها بون دي زار وبون نوف وبالقرب من العديد من معالم العاصمة الفرنسية.