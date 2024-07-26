نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان يصدر تعليمات للتعامل مع "الإضراب الإيطالي" لمراقبي الحركة الجوية في تركيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات لحل المشكلات المترتبة على "الإضراب الإيطالي" لمراقبي الحركة الجوية في البلاد.

وذكرت صحيفة "تركيا" نقلا عن مصادر حكومية: "في اجتماع للجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان في 23 يوليو، قال وزير السياحة التركي محمد نوري إرسوي إن الإضرابات التي قام بها مراقبو الحركة الجوية مرارا تسببت بتأخير نحو 30 رحلة جوية أجنبية يوميا، وذلك يؤثر سلبا على صناعة السياحة ويجلب خسائر مالية كبيرة".

وأضاف: "معظم المشاكل تركزت في مطار أنطاليا الدولي وفي مطار صبيحة كوكجن في الجزء الآسيوي من إسطنبول".

وردا على ذلك، طالب الرئيس التركي "بحل القضية على الفور، والقيام بكل ما هو ضروري وتقديم الجناة إلى العدالة"، حسب الصحيفة.

وفي شهري يونيو ويوليو، نفذ مراقبو الحركة الجوية الأتراك ما يسمى بالإضراب الإيطالي، أو إجراء "العمل دون مبادرة"، حيث أدوا واجباتهم المحددة فقط دون الخروج عنها خطوة واحدة، مطالبين بأجور أعلى وظروف عمل أفضل، ما أدى إلى تأخير في استقبال ومغادرة الرحلات الجوية