نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتيل ومصابون نتيجة انفجار في حقل للغاز بشمال روسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار وقع في حقل "أورينغوي الشرقي" للغاز في دائرة يامالو-نينيتسك ذات الحكم الذاتي في شمال روسيا الليلة الماضية.

وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الإقليمي: "وفقا للبيانات الأولية، فقد وقع انفجار في الحقل في نحو الساعة الثالثة فجرا، ويتلقى العمال المصابون المساعدة الطبية".

وأوضحت خدمة الطوارئ أن الانفجار وقع في ورشة لمعالجة المكثفات، وأنه تم احتواء الحريق وإخماد النيران المفتوحة.

وذكرت الخدمة الصحفية لشركة "روسبان انترناشنل" التابعة لمؤسسة "روسنفت" الروسية، أن الحادث تسبب في وفاة شخص واحد وإصابة سبعة آخرين.

وأكدت إدارة الصحة في المنطقة في وقت سابق إصابة ثمانية أشخاص، تم نقل أربعة منهم إلى المستشفى بينهم حالتان خطيرتان وحالة خطيرة للغاية.

وبعد وقوع الحادث فتحت لجنة التحقيق الإقليمية قضية جنائية لانتهاك متطلبات السلامة الصناعية.