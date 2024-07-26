العالم اليوم - أبرز فرص العرب بتحقيق الذهب في أولمبياد باريس 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 10:21 صباحاً - تدخل الفرق العربية منافسات أولمبياد باريس 2024، مع أفضل وأقوى وأسرع الرياضيين في العالم، والامل معقود مثل كل نسخة، على تحقيق أكبر عدد من الميداليات.

في دورة ألعاب طوكيو 2020، حقق العرب 4 ميداليات ذهبية، 2 منها لقطر، وواحدة لمصر وأخرى لتونس.

ولم يسبق للدول العربية أن حققت أكثر من 4 ذهبيات في دورة واحدة عبر التاريخ، لكن الرياضيين العرب يحلمون بتجاوز هذا الرقم في باريس، مع تطور الرياضات العربية في مجالات جديدة.

ما هي أبرز فرص العرب في تحقيق "الذهب" في أولمبياد باريس؟

العداء المغربي سفيان البقالي

الفرصة الأكبر لتحقيق الذهب تتمثل بالعداء المغربي الموهوب سفيان البقالي في سباق 300 متر حواجز. البقالي حقق الذهبية في طوكيو 2020، كما حقق الذهبية في بطولتي العالم 2022 و2023.

القطري معتز برشم

أصبح برشم مؤخرا أحد أساطير القفز العالي، بعد تحقيقه الفضية في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، ثم الذهبية أخيرا في طوكيو 2020.

المصري أحمد الجندي فضية

بطل غير عادي في مسابقة الخماسي الحديث، حقق الفضية في طوكيو، ويطمح في خطف الذهبية في باريس.

منتخب المغرب لكرة القدم

بعد مشاهدة المباراة الأولى لمنتخب المغرب في منافسات كرة القدم بباريس قبل أيام، وهزيمته المرشح الأول الأرجنتين، يبدو واضحا أن منتخب المغرب قادم إلى باريس وعينه على الذهب، وهو إنجاز غير مسبوق لأي منتخب عربي في الرياضات الأولمبية الجماعية.

الأردني صالح الشرباتي

صاحب فضية التايكواندو لوزن 80 كغ في طوكيو، يطمح لرفع اسم الأردن عاليا في باريس.

التونسي محمد خليل الجندوبي

الجندوبي من أبرز المرشحين لخطف الذهب للعرب في باريس، بعد تحقيقه فضية التايكواندو في أولمبياد طوكيو بوزن 58 كغ، ثم تحقيقه جائزة الصين الكبرى للتايكواندو في 2023.

القطريان أحمد تيجان وشريف يونس

الثنائي القطري حقق برونزية كرة الطائرة الشاطئية في طوكيو، ويطمحان للمنافسة على الذهب في باريس.

الرباع القطري فارس حسونة

حسونة دخل التاريخ بهزيمته كبار الرباعين، وتحقيق ذهبية 96 كغ لرفع الأثقال في طوكيو 2020.

الرباع السوري معن أسعد

أسعد سيحمل آمال السوريين، وهو السوري الأقرب لتحقيق أي ميدالية في باريس. أسعد حقق برونزية فوق 109 كغ برفع الأثقال في طوكيو.

الرباعة المصرية سارة أحمد

بعد حصولها على ميدالية برونزية تاريخية والوقوف على منصات التتويج لأول مرة في تاريخ رياضيات مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وهي في الـ18 من العمر، اضطرت سارة للغياب عن منافسات طوكيو 2020 بسبب إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري بسبب المنشطات، لكنها تعود بقوة الآن في منافسات رقع الأثقال لوزن 69 كغ في باريس.