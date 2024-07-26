نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات جزائرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلعت حرائق غابات وأحراش في عدة ولايات جزائرية وقد تمكن الإطفائيون من السيطرة على بعضها، فيما لا تزال فرق الإطفاء تكافح النيران في أكثر من موقع.

ذكر بيان للمديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، أن حريقا شب في أدغال وأحراش مشتة القراير ببلدية الدهوارة بولاية قالمة. حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

واندلع حريق آخر في غابات منطقة تيغريمت بواد الخميس ببلدية حرازة، حيث لا تزال عملية مكافحة الحريق متواصلة.

وفي ولاية ميلة، شب حريق أدغال وأحراش بمشتة البادسي ببلدية حمالة، حيث تم إخماد النيران نهائيا.