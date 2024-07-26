الجزائر تدعو لفتح كافة معابر غزة ومنع استخدام التجويع أداة للحرب

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أحمد جودة - القاهرة - دعا مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إلى فتح المعابر الحدودية كافة بما فيها معبر رفح، مؤكدا أنه "لا جدوى من التدابير الإنسانية في قطاع غزة دون وقف لإطلاق النار".

وأكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة في كلمته بمجلس الأمن على ضرورة "فتح كافة المعابر الحدودية إلى غزة وتشكيل إدارة مصرية فلسطينية حصرية لمعبر رفح".

وأوضح أنه "لا جدوى من التدابير الإنسانية في قطاع غزة دون وقف لإطلاق النار، كما أن التكتيكات الإسرائيلية الوحشية المستخدمة في غزة لا يمكن وصفها إلا بأنها إبادة جماعية وجريمة حرب".

وأعرب عن رفض بلاده "أي محاولة لإخلاء مسؤولية إسرائيل عن الكارثة الإنسانية في غزة وتحميلها وكالات الأمم المتحدة". مشددا على أن "كل التدابير الإنسانية في غزة بلا جدوى دون وقف لإطلاق النار".

وأضاف: "يجب ألا نسمح باستخدام التجويع أداة للحرب في قطاع غزة، كما ينبغي لمجلس الأمن التصدي لسياسة الاحتلال الصهيوني الرامية للنيل من الأونروا وتقييد عملها".

وشدد على ضرورة نشر مراقبين في رفح بما يكفل سهولة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق حملة تطعيم واسعة من منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار شلل الأطفال في غزة. مؤكدا على ضرورة التحرك بشكل عاجل لمواجهة التهديدات الصحية التي تواجه شعب غزة.