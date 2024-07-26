العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج أعمال إيجابية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 09:24 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة، الجمعة، بدعم نتائج أعمال إيجابية قادت إلى مكاسب في عدد من القطاعات منها قطاع السلع الفاخرة، في حين تشهد الأسواق العالمية حالة من الاستقرار بعد أن أظهرت بيانات تحسنا في وضع التضخم بالولايات المتحدة.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.8 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة.

وسجل المؤشر زيادة أسبوعية طفيفة بنحو 0.5 بالمئة.

وقفز سهم "إيسيلور لوكسوتيكا" بنسبة 7.4 بالمئة بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لمنتجات علامة راي بان إن شركة ميتا أبلغته بأنها قد تأخذ حصة في الشركة، في حين ارتفع سهم إيرميس 3.4 بالمئة بعد أن تجاوزت قليلا توقعات المبيعات في الربع الثاني.

وتقدم مؤشر يضم 10 من أكبر شركات السلع الفاخرة في أوروبا 2.9 بالمئة، مسجلا أكبر قفزة له في جلسة واحدة منذ ستة أشهر.

وقاد قطاعا البناء والمواد الخام المكاسب بين القطاعات الرئيسية على المؤشر الأوروبي، بزيادة 1.7 بالمئة، مع ارتفاع فانسي الفرنسية 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تشغيل الطرق السريعة نمو إيراداتها في النصف الأول.

في غضون ذلك، عمت حالة من التفاؤل الأسواق العالمية بعد أن أظهرت بيانات أن الارتفاع في الأسعار بالولايات المتحدة جاء طفيفا في يونيو ، مما يشي بتحسن الأوضاع التضخمية، وهو ما يسهم في تهيئة الظروف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وأنهى مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي الأسبوع بزيادة طفيفة بعد أن حدت سلسلة من نتائج الأعمال المخيبة للآمال لشركات، منها إل.في.إم.إتش العملاقة للسلع الفاخرة وشركة صناعة السيارات ستيلانتيس ونستله، في وقت سابق من الأسبوع من أثر انتعاش أسهم التكنولوجيا.

وكان قطاع السيارات هو الأسوأ أداء هذا الأسبوع، في حين كان قطاع الرعاية الصحية هو الأفضل بتحقيقه زيادة أسبوعية 2.2 بالمئة.