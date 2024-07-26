نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة هدنة غزة ما يعقد المحادثات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة قد تعقد التوصل لاتفاق ينهي الحرب في فلسطين؛ قالت مصادر إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وقالت المصادر، إن إسرائيل ترى أنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين عند عودتهم إلى شمالي قطاع غزة عند وقف إطلاق النار؛ "إذ أنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان مقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك"، وفقا لتقارير غربية.

ويمثل هذا التعديل تراجعا إسرائيليا عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.

وقال المصدر الفلسطيني، إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد، إلا أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن الحركة لم تطلع بعد على المقترحات الحديثة التي من المتوقع أن تُعلن "في الساعات المقبلة".