العالم اليوم - "البؤساء" وماري أنطوانيت يظهرون في افتتاح الأولمبياد

انتم الان تتابعون خبر "البؤساء" وماري أنطوانيت يظهرون في افتتاح الأولمبياد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 10:25 مساءً - على طول مسار حفل افتتاح الأولمبياد، ظهرت إشارة إلى رواية "البؤساء" الشهيرة للكاتب فيكتور هوغو، وصورة حية لماري أنطوانيت الشهيرة بـ"الرأس المقطوع".

ووجدت فرنسا في حفل افتتاح الأولمبياد فرصة لعرض تاريخها الحافل وثقافتها الثرية.

امتد حفل باريس على طول نهر السين، ليحول المعالم الأثرية الشهيرة في المدينة إلى مسارح للراقصين والمغنين وغيرهم من الفنانين.

وسلطت الأمطار التي غمرت المتفرجين والرياضيين وفوضى السفر في محطات قطار باريس الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها خيارات باريس الجريئة.

وأعطى الحفل المترامي الأطراف للمنظمين حشودا أكبر لنقلهم وتنظيمهم وحمايتهم مما كان يمكن أن يكون عليه الحال لو أنهم اتبعوا مثال المدن المضيفة الأولمبية السابقة التي افتتحت بعروض الملاعب التقليدية.

ومع ذلك، ومع بدء العرض، ارتفعت نسبة التفاؤل بأن باريس - المخلصة لشعارها الذي يتحدث عن كونها غير قابلة للغرق - قد تفوز بمقامراتها.