العالم اليوم - أردوغان يعلن تخصيص 30 مليار دولار لتحفيز مجالات التكنولوجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يوليو 2024 10:25 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده ستعمل على تعزيز إنتاجها السنوي من المركبات الكهربائية ليبلغ مليون سيارة من خلال حزمة بخمسة مليارات دولار، مضيفا أن أنقرة ستكشف عن حزم تحفيز أخرى لمجالات التكنولوجيا المتقدمة بإجمالي 30 مليار دولار.

وقال أردوغان بينما كان يتحدث في إسطنبول إن تركيا سبق وأن مهدت الطريق لشركات تصنيع المركبات الكهربائية للاستثمار في تركيا، وبالتحديد من خلال موافقة شركة بي.واي.دي، أضخم منتج للمركبات الكهربائية في الصين، على بناء مصنع بمليار دولار في البلاد.

وأضاف أن أنقرة ترغب أيضا في أن تكون لاعبا رئيسيا في هذا المجال على المدى الطويل.

وتابع: "نتبنى حزمة محفزات بخمسة مليارات دولار في هذا المجال لزيادة طاقة الإنتاج السنوي لدينا إلى ما لا يقل عن مليون وحدة".

وقال إن الحكومة تخطط لحزمة محفزات أخرى بخمسة مليارات دولار لبناء مصنع لرقائق أشباه الموصلات.

وأضاف: "يهدف مسعانا في مجال البطاريات إلى أن نصبح قاعدة إنتاج إقليمية ببناء قدرة تبلغ 80 غيغاواط ساعة بحلول 2030"، وأنه من المقرر إطلاق حزمة حوافز بقيمة 4.5 مليار دولار من أجل هذا أيضا.

وقال إن تركيا ستقدم منحا بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم منشآت خلايا شمسية بقدرة تصل إلى 15 غيغاواط، وإن الحكومة خصصت 1.7 مليار دولار أخرى لتصنيع المكونات الضرورية لتوليد الطاقة من الرياح.

وقال أردوغان إن تركيا تهدف مع وجود كل هذه المحفزات إلى جذب استثمارات قطاع خاص بما لا يقل عن 20 مليار دولار، مضيفا أن أنقرة ستعلن مزيدا من التفاصيل قريبا.