عاجل- فلسطين ترفع علمها في باريس.. مشاركة تاريخية في أولمبياد 2024 رغم التحديات (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين ترفع علمها في باريس.. مشاركة تاريخية في أولمبياد 2024 رغم التحديات

فلسطين ترفع علمها في باريس.. مشاركة تاريخية في أولمبياد 2024 رغم التحديات.. تكتب فلسطين اليوم اسمها بحروف من نور في سجل تاريخ الألعاب الأولمبية، حيث انطلقت النسخة الحالية من الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة ثمانية رياضيين فلسطينيين يمثلون الأمل والتحدي.

رحلة طويلة نحو الأولمبياد

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، تمكنت البعثة الفلسطينية من الوصول إلى باريس، حاملةً آمال شعبها وتطلعاته. وقد استقبلت البعثة الفلسطينية في المطار بحفاوة بالغة من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب وسفيرة فلسطين في فرنسا، مما يؤكد أهمية هذه المشاركة في رفع معنويات الشعب الفلسطيني.

رسالة سلام من فلسطين

يعتبر مشاركة الرياضيين الفلسطينيين في الأولمبياد رسالة سلام للعالم أجمع، حيث يحملون على عاتقهم مهمة نقل صوت الشعب الفلسطيني ومعاناته إلى العالم. ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات وحروب، يقف الرياضيون الفلسطينيون كسفراء للسلام والمحبة، مؤكدين على حقهم في الحياة والحركة والتعبير عن أنفسهم.

ثمانية رياضيين فلسطينيين يمثلون فلسطين في الأولمبياد

ويمثّل فلسطين في هذا الحدث ثمانية رياضيين، هم السباحيّن فاليري ترزي ويزن البواب، والعدائيّن محمد دويدار وليلى المصري، ولاعب الجودو فارس بدوي، ولاعب التايكواندو عمر إسماعيل، ولاعب الرماية جورج الصالحي، ولاعب الملاكمة وسيم أبو سل.

ورفع علم فلسطين في حفل الافتتاح الذي يقام على نهر السين، كل من فاليري ترزي ووسيم أبو سل.

تحديات تواجه الرياضة الفلسطينية

تواجه الرياضة الفلسطينية تحديات كبيرة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي المستمر، حيث يتعرض الرياضيون الفلسطينيون للعديد من الانتهاكات، وتتعرض المنشآت الرياضية للتدمير. ورغم هذه التحديات، يصر الرياضيون الفلسطينيون على المشاركة في المحافل الدولية لإبراز قدراتهم وإيصال صوتهم إلى العالم.

أبرز الرياضات

يشمل وفد فلسطين في الأولمبياد مجموعة متنوعة من الرياضات، بما في ذلك السباحة، ألعاب القوى، التايكواندو، الجودو، الرماية والملاكمة. وسيمثل هؤلاء الرياضيون فلسطين في مختلف المنافسات، حاملين معهم آمال الشعب الفلسطيني في تحقيق إنجازات رياضية ترفع اسم فلسطين عاليًا.

تعتبر مشاركة فلسطين في أولمبياد باريس 2024 إنجازًا كبيرًا، حيث تؤكد على إصرار الشعب الفلسطيني على الحياة والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات. ويشكل الرياضيون الفلسطينيون مصدر إلهام للشباب الفلسطيني، حيث يثبتون أن الرياضة قادرة على تجاوز كل الصعاب وتحقيق الأهداف.