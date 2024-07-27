العالم اليوم - ملك البحرين يهنئ ماكرون على نجاح حفل افتتاح الأولمبياد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 01:25 صباحاً - هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، على نجاح افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية: "بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته الجمهورية الفرنسية في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".

وأضافت: "أعرب جلالة الملك في برقيته عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس ماكرون والشعب الفرنسي الصديق، مشيدا بالتنظيم الرائع والمتميز لحفل الافتتاح الذي يعكس المستوى الرفيع للقدرات التنظيمية والإدارية لجمهورية فرنسا".

وتابعت: "أكد جلالته على أهمية هذه المناسبة العالمية في تعزيز التنافسية الرياضية والثقافية بين شعوب العالم، متمنيا النجاح والتوفيق لكافة المشاركين في هذه الدورة الرياضية الكبيرة".

واختتم الملك برقيته وفق الوكالة "بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا، متطلعا إلى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات".