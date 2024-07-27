العالم اليوم - بالفيديو: سيلين ديون تتحدى مرضها وتغني في افتتاح الأولمبياد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 02:22 صباحاً - أدت المغنية الكندية سيلين ديون، الغائبة عن الحفلات منذ 2020، الجمعة أغنية "L'hymne a l'amour" (نشيد الحب) لإديت بياف، من الطبقة الأولى لبرج إيفل، خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس، متحدية بذلك مرضها النادر الذي يمنعها من مواصلة مسيرتها الغنائية.

وكانت ديون البالغة 56 عاما، المتحدرة من مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، قد قدمت عرضا في افتتاح الألعاب الأولمبية في أتلانتا سنة 1996.

وتعاني سيلين ديون من مرض نادر يُعرف باسم متلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية لا علاج شاف له.

وقد دفعها ذلك إلى إلغاء عشرات الحفلات حول العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة.