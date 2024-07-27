العالم اليوم - فيديو لـ"خطأ فادح" في افتتاح الأولمبياد.. ماذا حدث للعلم؟

انتم الان تتابعون خبر فيديو لـ"خطأ فادح" في افتتاح الأولمبياد.. ماذا حدث للعلم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 09:24 صباحاً - شهدت فعاليات باريس المبهرة لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية، الجمعة، خطأ فادحا، عندما ظهر علم الحدث العالمي الشهير بشكل معكوس.

وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، رفع الحراس العلم الأولمبي الملون معكوسا، في ساحة تروكاديرو قرب برج إيفل.

وشعار العلم الأولمبي مكون من 5 حلقات، 3 حلقات في الأعلى (زرقاء وسوداء وحمراء)، وحلقتان في الأسفل (صفراء وخضراء).

ولم يتضح بعد سبب هذا الخطأ، كما لم يعلق المنظمون على الواقعة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس الجمعة، خلال حفل افتتاح كبير على نهر السين.

وفي حين جذب الحفل نحو 300 ألف متفرج اصطفوا على ضفاف النهر للاحتفال بالثقافة والأزياء والتاريخ الفرنسي بحفاوة بالغة، شوهد مئات الأشخاص يغادرون مبكرا مع هطول غزير للأمطار.