العالم اليوم - أولمبياد باريس.. كوريا الجنوبية تحتج على "خطأ لا يغتفر"

انتم الان تتابعون خبر أولمبياد باريس.. كوريا الجنوبية تحتج على "خطأ لا يغتفر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 12:24 مساءً - أعربت كوريا الجنوبية عن انزعاجها بسبب تقديم وفدها الرياضي في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، الجمعة، على أنه وفد كوريا الشمالية، مطالبة القائمين على الحدث بتقديم ضمانات لعدم تكرار هذا الخطأ.

وعند مرور القارب الذي يحمل الرياضيين الكوريين الجنوبيين في نهر السين، قدمهم المذيع على أنهم وفد "جمهورية كوريا الشمالية".

واستخدم المذيع نفس المقدمة عندما مر قارب الوفد الكوري الشمالي.

وقالت وزارة الرياضة والثقافة في كوريا الجنوبية في بيان إن نائبة وزير الرياضة والثقافة جانج مي ران، التي كانت في باريس، طلبت لقاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

يشار إلى أن الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية هو "Republic of Korea" أو "جمهورية كوريا"، أما الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية فهو "Democratic People's Republic of Korea" أو "جمهورية كوريا الديمقراطية االشعبية".

وتقدمت اللجنة الأولمبية الدولية باعتذار عما حصل، جاء فيه: "نعتذر بشدة عن الخطأ الذي حصل عند تقديم الفريق الكوري الجنوبي خلال بث حفل الافتتاح"، وذلك في منشور عبر حسابها باللغة الكورية على منصة "إكس".

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