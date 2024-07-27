نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراض مسيرة من لبنان وعمليات حزب الله: تصعيد جديد بين لبنان وإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 27 يوليو 2024 عن اعتراض مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية بين الجانبين، وذلك بواسطة سفينة صواريخ وسلاح الجو التابع له.

ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات المستمرة بين لبنان وإسرائيل.

تفاصيل الاعتراض

طبقًا لما نقلته وسائل الإعلام العالمية، أفادت القناة الإسرائيلية «13» بأن المسيرة التي تم اعتراضها كانت يُرجح أنها استخبارية، وكان من المفترض أن تكون متجهة نحو منصات الغاز في حقل كاريش للنفط والغاز الطبيعي.

من جانبها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن هناك اشتباهًا في إطلاق المسيرة من لبنان نحو منصة حقل كاريش، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المسيرة مفخخة أم أنها كانت لأغراض الاستطلاع.

معلومات عن حقل كاريش

حقل كاريش للنفط والغاز الطبيعي هو منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، ويبعد نحو 100 كلم عن السواحل الإسرائيلية في البحر المتوسط.

تقدر احتياطات الغاز المؤكدة في الحقل بنحو 1.3 تريليون قدم مكعب. وفقًا لوزارة الطاقة اللبنانية، يقع الحقل على بعد نحو 4 كلم فقط عن حدود لبنان مع إسرائيل في البلوك رقم 8، و7 كلم عن البلوك رقم 9، وهما تابعان للمياه الإقليمية اللبنانية.

التصعيد العسكري لحزب الله

في تطور موازٍ، نفذ حزب الله اليوم السبت عمليتين عسكريتين استهدفتا موقعين إسرائيليين. وفقًا لبيان الحزب، فقد استهدف التجهيزات التجسسية في موقع «مسكفعام» باستخدام الأسلحة المناسبة، مؤكدًا إصابته بشكل مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، قصف الحزب «نقطة الجرداح» بالأسلحة الصاروخية وأصابها أيضًا بشكل مباشر.