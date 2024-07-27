‏تاس: الأمن الفدرالي الروسي يعتقل 3 أشخاص خططوا لهجمات في داغستان

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أحمد جودة - القاهرة - اعتقل الأمن الفدرالي الروسي، 3 أشخاص خططوا لهجمات في داغستان، وفقا لوكالة تاس.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.