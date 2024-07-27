العالم اليوم - بلينكن: نعمل بشكل حثيث على وقف إطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 01:21 مساءً - عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، السبت، عن "قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والعدد المروع للقتلى هناك".

وفي اجتماع لوزراء خارجية الرابطة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة "تعمل يوميا بشكل حثيث" من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد مسار لسلام وأمن دائمين.

وجاءت تصريحاته بعدما قالت نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي إنه يتعين التوصل بشكل عاجل إلى سلام دائم.

وأضافت مرسودي: "لا يمكننا مواصلة غض الطرف عن الوضع الإنساني الأليم في غزة".

وحث بلينكن دول رابطة آسيان على التعاون لمعالجة قضايا مثل الصراعين في غزة وأوكرانيا وبرامج الصواريخ في كوريا الشمالية.

وقبل أن يجتمع مع نظيره الصيني، السبت، دعا بلينكن وزراء خارجية الرابطة إلى الإسهام في التصدي لتحديات منها "أفعال بكين التصعيدية وغير القانونية" في بحر الصين الجنوبي.

وفي بيان مشترك صدر بعد يومين من اجتماعات مغلقة في لاوس، رحبت الرابطة أيضا بإجراءات عملية غير محددة لتهدئة التوتر في بحرالصين الجنوبي ومنع الحوادث وسوء التقدير.

ووصف البيان الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية بالتطور المقلق، وحث على حلول سلمية للنزاعات في غزة وأوكرانيا.