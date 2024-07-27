العالم اليوم - قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة نازحين في دير البلح

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 01:21 مساءً - قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ونقطة طبية بمستشفى ميداني، في دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح، مما أدى لمقتل 20 فلسطينيا على الأقل، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال الجثث، لافتة إلى أن عدد القتلى قابل للارتفاع في أي وقت.

وقالت المصادر إنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي أصبح مكتظا بالجرحى.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل بسبب القتال.