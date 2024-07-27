العالم اليوم - وزير فرنسي يكشف موعد عودة القطارات السريعة للعمل بشكل طبيعي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 03:24 مساءً - قال وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت، السبت، إن حركة القطارات في شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة ستعود إلى طبيعتها بحلول يوم الاثنين بعد تخريب تعرضت له محطات الإشارة والكابلات مما أحدث حالة فوضى في الانتقالات الجمعة.

وأضاف للصحفيين في تحديث حول الأمر "من المتوقع العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي يوم الاثنين".

وبدأت حركة القطارات فائقة السرعة في فرنسا في العودة تدريجيا إلى طبيعتها اليوم السبت بعد أن عمل المهندسون خلال ساعات الليل على إصلاح محطات الإشارات والكابلات التي تعرضت لأعمال تخريب أشاعت حالة من الفوضى أمس الجمعة، وهو اليوم الافتتاحي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

واستهدفت هجمات قبل فجر أمس شبكة القطارات فائقة السرعة ألحق خلالها مخربون أضرارا بالبنية التحتية على الخطوط التي تربط باريس بمدن مثل ليل في الشمال وبوردو في الغرب وستراسبورج في الشرق.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف) إن السلطات أحبطت هجوما آخر على خط باريس مرسيليا.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات.

وقالت شركة السكك الحديدية في بيان صباح اليوم السبت "في الخط الشرقي للقطارات فائقة السرعة، استؤنفت الحركة بشكل طبيعي هذا الصباح عند الساعة 6:30 صباحا، بينما في خطي الشمال وبريتاني والخط الجنوبي الغربي للقطارات فائقة السرعة، ستعمل سبعة من أصل 10 قطارات في المتوسط مع تأخيرات تتراوح من ساعة إلى ساعتين".

وأكدت الشركة أن خطط نقل الفرق المتنافسة في الألعاب الأولمبية لن تتأثر.