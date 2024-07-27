نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار مستودع ذخيرة في ليبيا وسط مطالب بفتح تحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب مجلس مدينة زليتن الليبية الجهات الأمنية والعسكرية بضرورة سرعة التعامل مع مخازن الذخائر وإبعادها عن مناطق السكن بعد انفجار أحد تلك المستودعات أمس الجمعة دون وقوع خسائر بشرية.

وانفجر يوم أمس الجمعة مخزن ذخيرة في المدينة وتسبب بخسائر مادية فقط، وأشار مجلس المدينة إلى أنه ليس الأول من نوعه، مبينا أن المدينة شهدت حوادث مشابهة في السابق.

وشدد على أن تكرار هذه الحوادث الخطيرة يزيد من ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية.

كما طالب بضرورة فتح تحقيق عاجل من قبل جهات الاختصاص لتحديد أسباب هذه الظاهرة التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها.