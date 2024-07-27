أوربان: الاتحاد الأوروبي سيتحمل مسؤولية دعم الحرب في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - حذر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه عواقب وخيمة لسياساته الحالية تجاه النزاع في أوكرانيا إذا فاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أوربان اليوم السبت بحضور نحو 7 آلاف شخص في ختام فعاليات "الجامعة الصيفية" التي تنظمها منظمات أهلية هنغارية ومنظمات للأقلية الهنغارية سنويا في مدينة بايلي توشناد في منطقة ترانسيلفانيا الرومانية.

وقال أوربان إنه إذا لم تنتهج أوروبا سياسة السلام وأصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي "الاعتراف بالهزيمة" وتحمل مسؤولية دعمه الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "أغربريس" عن أوربان قوله، حسب الترجمة الرسمية: "سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدفع ثمن هذه المغامرة العسكرية، وسنعاني نحن أيضا من ذلك".

وأشار أوربان إلى أن روسيا لقد أظهرت مرونة في المجال الاقتصادي وتكيفت مع عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقال: "روسيا مختلفة عن تصورنا لها وعما جعلنا أنفسنا أن نراه فيها.. روسيا توصف بأنها دولة ستالينية جديدة متشددة، لكن هذه الصورة لا تتوافق مع الواقع".

واعتبر أوربان أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي "تضر بالمصالح الأوروبية الأساسية، وتزيد أسعار الطاقة وتجعل الاقتصاد الأوروبي غير قادر على المنافسة".

وأضاف أوربان أن عددا متزايدا من دول العالم يصطف تدريجيا مع روسيا رغم تعليمات الغرب بدعم موقفه.