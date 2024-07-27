ترامب يهاجم كامالا هاريس في مؤتمر بفلوريدا: وصفها بـ المتشردة ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 05:25 مساءً - هاجم الرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال مؤتمر أقيم في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، ووصفها بـ "المتشردة" والمسؤولة عن تدفق المهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن.

تصريحات ترامب في المؤتمر

أدلى ترامب بتعليقاته خلال "قمة المؤمنين بنقطة التحول"، حيث انتقد أداء هاريس في إدارة ملف الهجرة قائلًا: «قبل 3 أسابيع، كانت متشردة، ونائبة رئيس فاشلة، وإدارة فاشلة مع ملايين الأشخاص الذين يعبرون الحدود..، والآن يحاولون القول إنها لم تكن كذلك أبدًا». وأضاف أنه في فترة ولايته، كانت البلاد تمتلك أفضل حدود على الإطلاق.

وذكر ترامب أنه يواجه صعوبة في نطق اسم هاريس بشكل صحيح، قائلًا: «هناك طرق عديدة لنطق اسمها.. لا يهم ما أقوله.. لا يهمني إن كنت أنطقه بشكل خاطئ أم لا.. لا يهمني ذلك على الإطلاق». وأشار إلى أن هناك العديد من الطرق لنطق اسمها، وأنه سمعه يُقال بسبع طرق مختلفة.

كما شدد ترامب على أهمية التصويت في الانتخابات، داعيًا الحضور إلى جمع أصدقائهم وأفراد أسرهم للتصويت يوم الانتخابات.

وأكد على تعيينه لثلاثة قضاة في المحكمة العليا وهم نيل جورسوتش، وبريت كافانو، وأيمي كوني باريت، مبرزًا استعداده لتعيين قضاة محافظين آخرين لحماية الحريات الدينية ومنع "المجانين الماركسيين" من إعادة كتابة الدستور.

رد حملة هاريس على هجوم ترامب

في المقابل، انتقدت حملة كامالا هاريس خطاب ترامب، ووصفت تصريحاته بأنها «مريرة» و«غريبة». قال المتحدث باسم الحملة، جيمس سينجر، في بيان: «في الليلة الماضية، لم يتمكن دونالد ترامب من نطق الكلمات، وأهان عقيدة الأمريكيين اليهود والكاثوليك، وكذب بشأن الانتخابات (مرة أخرى)، وكذب بشأن أشياء أخرى».

وأضاف سينجر أن ترامب اقترح خفض مليارات الدولارات من تمويل التعليم، وأعلن عن خطط لتعيين المزيد من القضاة المتطرفين، مشيرًا إلى أن ترامب يخطط لملء فترة ولايته الثانية بمزيد من «المجرمين» مثله. وأوضح أن ترامب هاجم التصويت القانوني، وبدى بشكل عام كمن لا ترغب في الجلوس بالقرب منه في مطعم، ناهيك عن أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة.

كما أضاف سينجر: «إن بلادنا قادرة على التغلب على الأوهام المريرة والغريبة والمتخلفة التي يتبناها المجرم دونالد ترامب.. وتقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس رؤية لمستقبل البلاد تركز على الحرية والفرصة والأمن».