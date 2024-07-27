الصين: ملتزمون بمواصلة تعزيز الحوار السلمي بشأن أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام بكين بتعزيز الحوار السلمي بشأن أوكرانيا، وطالب واشنطن بالتوقف عن تطبيق عقوبات أحادية.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله خلال اجتماعه مع بلينكن على هامش قمة آسيان في لاوس: "موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية صريح ومنفتح، سنواصل تعزيز الحوار السلمي. فيما يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إساءة استخدام العقوبات الأحادية والسلطة القضائية بذراعها الطويلة".

وأوضح وزير الخارجية الصيني أن بكين لا تقبل بالتشهير واختلاق الأدلة الزائفة والابتزاز، مؤكدا أن بلاده ستتخذ "إجراءات حاسمة وفعالة لحماية مصالحنا الأساسية وحقوقنا القانونية".

وتقوم الصين بمساع لتقريب المواقف بين كل من موسكو وكييف، في حين ينظر الكثير من الأطراف الفاعلة في الأزمة الأوكرانية لبكين كطرف موثوق يحتفظ باتصالات مع كل من كييف وموسكو.

وتتهم الولايات المتحدة من وقت لآخر بكين بدعم موسكو في العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا، لكن الصين تنفي هذه المزاعم.