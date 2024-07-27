سرايا القدس تعلن السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية في خان يونس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تنفذ مهام استخباراتية شرقي خان يونس.

وقالت "سرايا القدس" في بيان عبر قناتها على "تلجرام": "سيطرنا على طائرة صهيونية مسيرة من نوع "إيفو ماكس" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق خان يونس".

كما أعلنت "السرايا" تمكن مقاتليها من "قصف جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط دوار العلم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون".

وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الغارات على مخيم النصيرات وخانيونس وسط تدمير للمنازل ونسف للمربعات السكنية.

وأفادت تقارير فلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة "خديجة" التي تؤوي آلاف النازحين غرب دير البلح، ما أدى لمقتل 30 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية عنيفة استهدفت بلدة القرارة، كما استهدفت الغارات منزلا في حي الشيخ رضوان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مخيم البريج وسط القطاع موقعة عشرات القتلى ومئات الجرحى.

يأتي ذلك، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 5 محتجزين بينهم جندي من قطاع غزة، كما أعلن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بحالة خطيرة ويدور الاشتباه حول استنشاقهم غازا ساما انبعث من محرك كهربائي خلال نومهم في أحد المباني بجنوب القطاع.