سوريا تطالب بوقف أنهار الدماء الفلسطينية ومنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من المجازر في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت سوريا عن إدانتها "للمذابح اليومية" التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف أنهار الدماء الفلسطينية، ومنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من المجازر ومحاسبة قادتها.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "ارتكبت عصابات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة صباح هذا اليوم في مدرسة خديجة في دير البلح والتي تؤوي مئات الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم عدة مرات من منازلهم في أنحاء أخرى من قطاع غزة لقد ذهب ضحية هذه المجزرة العشرات من الشهداء الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، يضافون إلى نحو أربعين ألف شهيد فلسطيني قتلتهم "إسرائيل" منذ بدء عدوانها على قطاع غزة قبل نحو 295 يوما".

وأضافت: "لقد أصبح قطاع غزة مكانا لأفظع الجرائم المرتكبة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، حيث تقوم قوات الإجرام الصهيونية بارتكاب الفظائع من قتل وتدمير لكل شيء في قطاع غزة، وذلك لسبب وحيد وهو تطلع الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وبناء دولته على أرضه".

وأكدت أن "الجمهورية العربية السورية تدين المذابح التي ترتكبها "إسرائيل" عدة مرات في اليوم الواحد بحق الشعب الفلسطيني، وتطالب سورية بوقف أنهار الدماء الفلسطينية والقيام فورا بمنع "إسرائيل" من ارتكاب المزيد من هذه المجازر ومحاسبة القيادات الصهيونية مدنية كانت أم عسكرية".

وتابعت: "زيارة العار التي يقوم بها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الفاشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر جزءا من التشجيع الذي حصل عليه من قادة الولايات المتحدة الأمريكية ومن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، وذلك على الرغم من ارتفاع الأصوات داخل الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم الأخرى مطالبةً بوقف أنهار الدماء التي غمرت أراضي قطاع غزة والضفة الغربية الفلسطينية."

وشددت على أن "استهتار الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بدماء الفلسطينيين عكس سقوط كل الشعارات التي ضللت بها هذه الدول شعوب العالم حول العدالة وحقوق الإنسان والمساواة ومحاربة التمييز العنصري".