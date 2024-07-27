العالم اليوم - أولمبياد باريس.. "سلة جنوب السودان" تستعد لكتابة التاريخ

انتم الان تتابعون خبر أولمبياد باريس.. "سلة جنوب السودان" تستعد لكتابة التاريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 09:28 مساءً - يفتتح منتخب جنوب السودان لكرة السلة مشاركة بلاده الأولى في تاريخ الأولمبياد عندما يلعب الأحد أمام بورتوريكو، وسط آمال عريضة في أن يتمكن من كتابة التاريخ وتغيير الصورة النمطية لبلاده، التي تعتبر الأحدث في الخارطة العالمية بعد استقلالها عن السودان عام 2011.

ولعقود طويلة تصدرت قصص الحروب والجوع والتشرد في جنوب السودان أخبار الصحف والقنوات العالمية، لكن وبعد 13 عاما فقط من الاستقلال يجتذب منتخب سلة "الدولة الوليدة" المتألق أنظار العالم من خلال مشاركته الأولمبية الأولى في ظل توقعات بأن يمضي بعيدا في البطولة بعد الأداء القوي الذي أظهره في المباريات الإعدادية.

تألق لافت

قبل أقل من أسبوع على انطلاق منافسات أولمبياد باريس، خطف المنتخب الأنظار بعد مباراته أمام منتخب الولايات المتحدة المصنف في المرتبة الأولى عالميا، حيث خسر السبت بشق الأنفس في لندن بفارق نقطة واحدة، في مباراة انتهت بنتيجة بنتيجة 101 إلى 100 نقطة.

قبل ذلك، تمكن المنتخب الجنوب السوداني من هزيمة منتخبي إنجلترا والبرتغال، اللذين يتمتعان بسجل قوي في عالم كرة السلة.

ويلعب جنوب السودان، ضمن مجموعة تضم صربيا والولايات المتحدة الأميركية وبورتوريكو.



جيل تاريخي

اختار اتحاد كرة السلة في جنوب السودان 12 لاعبا لتمثيل المنتخب في أولمبياد باريس، منهم عدد من المحترفين في الدوريات الأميركية والأوروبية والآسيوية.

ووقع اختيار رويال إيفي، المدير الفني للمنتخب، على كل من كل من جاكسون ماكول، بيتر جوك، مجوك دينق، نوني أوموت، بول كوال، كارليك جونز، كامان مكواج، وينين غابريال، ساندي ديش، مريال شايوك، وجي تي ثور.

مميزات

يعول منتخب الدولة الوليدة على ميزة طول قامة لاعبيه، حيث تتراوح أطوالهم بين 2.20 و1.82 مترا.

وتجسيدا لدور طول القامة في نهضة كرة السلة في جنوب السودان، استجابت السلطات هناك لمقترح قدمه الناشط الرياضي جاك مقوك نيال، لضم مليط دينق أطول رجل في الدولة "2.30 متر" للوفد الرسمي المرافق لبعثة المنتخب ليعكس هذه الميزة الفريدة.

وقال نيال لموقع "دوت الخليج": "يعتبر الطول مصدر فخر للكثير من القبائل الجنوب سودانية ويكسب الشخص المزيد من الاحترام والحب في أوساط مجتمعاتنا المحلية.. أكثر من ذلك استفدنا من هذه الميزة في رفد عالم كرة السلة بنجوم كانت لهم بصمتهم العالمية مثل مانوت ولول دينغ ودينج جاي، ونأمل أن يسهم المنتخب الحالي في تعزيز تلك البصمة وتحقيق النتائج المرجوة في محفل أولمبياد باريس".

إرث تاريخي

ويمتلك شعب جنوب السودان تاريخا حافلا في ملاعب كرة السلة العالمية، فقد لعب النجم العالمي الراحل مانوت بول محترفا في الدوري الأميركي لكرة السلة مع 4 فرق افتتحها مع واشنطن بوليتس في نهاية 1984، ثم انتقل إلى غولدن ستيت وأريورز في العام 1988وبعدها بعامين حمل شعار نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، قبل أن يختتم مسيرته في العام 1994 مع نادي ميامي هيت.

ودخل مانوت كتاب غينيس للأرقام القياسية كأطول لاعب في تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة جنباً إلى جنب مع جورجي موريسان بطول (2.31 متر).

كما صال لول دينغ الرئيس الحالي لاتحاد السلة في دولة جنوب السودان في العديد من الملاعب العالمية، فبعد أن انتقل إلى إنجلترا وحصل على الجنسية البريطانية، أصبح أحد سفراء ملف لندن للألعاب الأولمبية الصيفية 2012، قبل أن ينتقل للولايات المتحدة التي برز فيها نجمه بشكل لافت حيث فاز في العام 2003، بلقب ثاني أفضل لاعب شاب في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، وبعدها بعام واحد حمل شعار فريق شيكاغو بولز الذي لعب له لعشرة مواسم متتالية.

وتجسدت أبرز محطاته الاحترافية في موسم 2011 عندما لعب لأول مرة في مباراة كل النجوم والتي انتقل بعدها لفريق كليفلاند لمدة موسم، واختتم مسيرته الاحترافية في العام 2015 مع فريق ميامي هيت.

ويعتبر منتخب جنوب السودان لكرة السلة هو الأحدث في قائمة الاتحاد العالمي لكرة السلة حيث تأسس في العام 2011 وانضم للاتحاد الدولي في العام 2013 أي بعد عامين من ولادة دولة جنوب السودان، ونال تصنيف أفضل منتخب في أفريقيا.

وخاض المنتخب حتى الآن بطولة أفروباسكيت في عام 2021 بلغ فيها ثمن النهائي، كما تأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة في العام 2023، وأظهر أداء قويا في البطولة.