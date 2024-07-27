العالم اليوم - "شرارة حاولنا تجنبها".. مسؤول أميركي يعلق على هجوم مجدل شمس

انتم الان تتابعون خبر "شرارة حاولنا تجنبها".. مسؤول أميركي يعلق على هجوم مجدل شمس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 10:26 مساءً - قال مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس"، السبت، إن إدارة جو بايدن تشعر بقلق بالغ من أن يؤدي هجوم صاروخي من لبنان أسفر عن مقتل 10 أشخاص في مرتفعات الجولان إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وذكر مسؤول أميركي للمصدر نفسه: "ما حدث اليوم قد يكون الشرارة التي كنا قلقين بشأنها وحاولنا تجنبها لمدة 10 أشهر".

وقتل وأصيب عدد من الأشخاص، السبت، إثر هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

وكشفت خدمة نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرين، من بينهم حالات حرجة. وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق بارتفاع عدد القتلى إلى 11.

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف وراء الضربة متوعدا بالرد عليها، لكن الجماعة اللبنانية نفت ذلك "نفيا قاطعا"، حسب ما جاء في بيانها.

وكانت مصادر إسرائيلية أوردت أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل أن يكون الرد "متوازنا".

وقال مصدر أمني إسرائيلي لـ"دوت الخليج": "ردنا سيكون قويا ضد حزب الله لكننا لا نووي إشعال حرب".

ونددت الحكومة اللبنانية، في بيان، بالهجمات على المدنيين ودعت إلى وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات.