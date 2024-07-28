بنكيران: طريقة استقبال الكونجرس لنتنياهو تثبت أنهم شركاء في جرائم غزة

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، الحفاوة التي استقبل بها الكونجرس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار بنكيران رئيس الحكومة المغربية الأسبق، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للحزب بالرباط السبت، أنه "لا يجد الكلمات لتوصيف الجرائم التي تقترفها إسرائيل، والتي تعتدي على مواطنين عزل".

وقال إن" الأمة الإسلامية لم تلحق بالولايات المتحدة أي أذى، بل العكس هي التي تعرضت للعدوان الأمريكي سواء في العراق أو أفغانستان وغيرها".

وتابع: "بدلا مقاطعته (نتنياهو) أو على الأقل استقباله بهدوء، تم استقباله بتلك الطريقة، التي يظهر من خلالها أنهم يحقدون على الأمة الإسلامية جمعاء".

وأشار بنكيران، إلى أن "الاستقبال بهذه الطريقة يعني أنه لا علاقات مستقبلية جيدة بين واشنطن والأمة الإسلامية".

ودعا بنكيران الولايات المتحدة الأمريكية إلى "التوقف عن دعم إسرائيل قبل فوات الأوان".

وأضاف البيان: إن التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تقديم موعد عودته نتيجة للانتقادات هي تقارير كاذبة تماما.

وقرر رئيس الوزراء تقديم موعد عودته فور علمه بالضربة التي تعرضت لها "مجدل شمس"، وكان قد أبلغ وزير الدفاع بنيته العودة قبل أن تنطلق الانتقادات الكاذبة في وسائل الإعلام.

وسيدعو رئيس الوزراء نتنياهو لانعقاد جلسة للكابينت الأمني ​​فور عودته.

يوم الاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة وألقى، الأربعاء، خطابا أمام الكونغرس في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، احتجاجا على على مواصلة الحرب والإبادة والجرائم الدموية في قطاع غزة.