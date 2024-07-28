نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير لبناني ينفي توقف الملاحة الجوية في أجواء بلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، مساء اليوم، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية.

وأكد الوزير علي حمية، أن "ما يتم تداوله بشأن توقف الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية، لا يمت للواقع بصلة".

وأضاف حمية أن "حركة الطيران طبيعية ولا صحة لما يجري تداوله على الإطلاق".

وجاءت تصريحات وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، على خلفية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول توقف الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية، بعد سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أفادت، اليوم السبت، بارتفاع عدد القتلى جراء سقوط الصاروخ على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل إلى 12 شخصا.

وقالت مراسلة RT مساء يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا عنيفا استهدف بلدة شبعا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

ووجه الجيش الإسرائيلي اليوم أصابع الاتهام إلى “حزب الله” اللبناني لما حدث في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وتوعده برد قاس، فيما نفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني لـ RT مسؤوليته عن الحادثة وأكد أنه لا دخل له في القصف.