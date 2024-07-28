نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكبر منذ قرن.. كندا تحرز تقدما في إخماد حرائق الغابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السلطات الكندية إنها أحرزت تقدما في إخماد الحرائق في بلدة جاسبر السياحية في غرب البلاد التي تعد الأكبر منذ 100 عام، وإن من المتوقع إخماد الحرائق المتبقية بحلول الساعات المقبلة، حسب "رويترز".

وأفادت أنباء بأن الحرائق، الناجمة عن حريق غابات هائل اجتاح متنزه جاسبر الوطني الجبلي في ألبرتا، دمرت نحو ثلث البلدة.

وأضافت إدارة المتنزهات الكندية (باركس كندا) على منصة "إكس" بأن "إخماد حرائق بلدة جاسبر يحرز تقدما جيدا. ونتوقع إخماد جميع الحرائق المتبقية داخل البلدة اليوم".

وأضافت "تتم استعادة الكهرباء إلى أجزاء من وسط البلدة والبنية التحتية الحيوية، وهذا من شأنه أن يسرع من تقييم الأضرار والتعافي".

ومع ذلك لا يزال وضع حرائق الغابات في متنزه جاسبر الوطني مصنفا على أنه "خارج السيطرة"، وفقا لما ذكرته إدارة المتنزهات الكندية، مضيفة أنه أكبر حريق غابات في المتنزه منذ أكثر من مئة عام.

وكانت السلطات قد أخلت يوم الاثنين المدينة والمتنزه اللذين يجذبان أكثر من مليوني سائح سنويا.

ووفقا لأحدث تقرير من المقاطعة، هناك 157 حريق غابات مشتعلا حاليا في جميع أنحاء ألبرتا، لكن العدد أقل بستة حرائق مما تم الإبلاغ عنه يوم الجمعة.