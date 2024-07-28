لافروف: تدمير حماس كليا ليس أمرا واقعيا

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أحمد جودة - القاهرة - صرَّحَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأَنَّ تدمير حماس كليا ليس أمرا واقعيا كما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال لافروف، إن بلاده تدين كل الهجمات بعد مقتل 12 شخصا إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل.

وكان حذر وزير الخارجية الروسي، في العام 2023، من أن الخطط التي أعلنتها إسرائيل لإزالة "حماس" من قطاع غزة، لا يمكن تحقيقها إلا بالقضاء التام على القطاع بمعظم سكانه من المدنيين.

في ذات التصريحات المنسوبة له نهاية العام الماضي، اعتبر لافروف هجوم السابع من أكتوبر عملًا إرهابيًا، مشيرًا: "تعرضت إسرائيل لاعتداء إرهابي مرفوض بالمطلق، وردت على هجمات "حماس" دون أن تسترشد بالقانون الدولي، وأعلنت صراحة أن ردها سيكون بلا رحمة وستقضي على "حماس"، لكن قضاءها على "حماس"، سيعني تدمير غزة بأغلبية سكانها من المدنيين".